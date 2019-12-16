إنفوجراف.. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار "جودة الحياة"، في يومه الثاني، جلسته الافتتاحية التي تتضمن كلمة للدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة الـ6 للمؤتمر، وجلسة انتخاب عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات لترؤس الدورة الـ7.

ويلقي عبدالرحمن بن محمد العويس كلمته الرسمية، ويتلو كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وتستعرض عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة بالإمارات، في الجلسة الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهداف ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميا، ما يسهم في دعم رؤية الإمارات 2021، ووصولا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

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وتشهد جلسات المؤتمر جلسة نقاشية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة، ويشارك رؤساء الوفود الأعضاء بالمنظمة بمداخلات لتوضيح برنامج عملهم، والنتائج التي توصلت إليها دولهم لتحقيق الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، كما سيتطرق رؤساء الوفود إلى مواضيع صحية متنوعة على الأصعدة المحلية والعالمية.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الوقائع التي تشهدها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة‎..



