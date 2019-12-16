شكرا لقرائتكم خبر عن الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجا الكثيرين فى الطب البديل لإستخدام الثلج فى العديد من العلاجات خاصة إصابات المفاصل حيث يُعرف تطبيق وضع الثلج على منطقة من الجسم لأغراض صحية باسم العلاج البارد أو العلاج بالتبريد يستخدم بشكل روتيني في علاج إصابات الكدمة .

ووفقا لموقع " healthline" يستخدم العلاج بالتبريد واستخدام الثلج لما له من فوائد عده أهمها:

تخفيف الألم عن طريق الحد من نشاط العصب مؤقتا، تقليل التورم عن طريق الحد من تدفق الدم، تسريع الانتعاش الوظيفي من خلال تعزيز التئام الأنسجة اللينة، القضاء على الانتفاخ ، وخاصة حول العينين، تخفيف حب الشباب، تهدئة حروق الشمس، تقليل التورم والالتهابات ، بما في ذلك الطفح الجلدي ولدغ الحشرات، تقليل علامات الشيخوخة ، مثل التجاعيد، تعزيز توهج البشرة.

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كيفية تطبيق الثلج على الوجه

دعاة الوجه الجليدي يقترحون تدحرج أربعة أو خمسة مكعبات ثلجية في قطعة قماش قطنية ناعمة، ثم يوصون باستخدام مكعبات الثلج المغطاة لتدليك الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين.

فوائد وضع الثلج على الوجه

يساعد العلاج بالثلج فى تقليل الانتفاخات والتورم حول العينين عن طريق تطبيق ضغط بارد على المنطقة بضغط خفيف لبضع دقائق، ويمكن استخدام مكعبات الثلج المصنوعة من الماء أو مشروب يحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة، حيث يمكن للكافيين أن يخترق الجلد وزيادة الدورة الدموية.

الثلج لعلاج حب الشباب

يستخدم الثلج لعلاج حب الشباب حيث أنه يمكن أن يبطئ الالتهاب ويقلل من مسام الجلد لتقليل إنتاج الزيت المفرط.

الثلج ليس من الضروري أن يكون الماء المجمد حيث يمكن استبدال الماء في مكعبات الثلج بمكونات أخرى ، مثل الألوفيرا والشاي الأخضر.