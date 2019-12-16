تعرف على طريقة التصرف مع حالات اللدغ الخطيرة!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أهم شيء عليك فعله إذا ما ترضت للدغة عقب هو التوجه إلى أقرب مستشفى، إلا أنه في كثير من الأوقات قد يكون المستشفى بعيد عنك، لذلك عليك أن تكون على دراية بطريقة التصرف مع حالات اللدغ الخطيرة قبل الوصول إلى الطبيب، وهي:



1- قم بغسل مكان اللدغة لإزالة الأوساخ المحيطة بها.

2- عندما تتعرض للدغة عقرب، قم بالضغط على مكان اللسعة بقماش بارد جداً، حيث أن البرودة تخفف من انتشار السم في الجسم.

3- لا تتحرك كثيراً، لأن الهدوء يساهم في منع السم من الانتشار في الدم.

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4- إذا بدأت تشعر بالألم، تناول بعضاً من الأدوية المسكنة التي لا تحتاج إلى وصفة طبيب.

5- تجنب تناول الأسبيرين وجميع الأدوية التي تساهم في سيلان الدم كي لا ينتشر السم في الجسم.

6- قد تظهر عليك بعض العوارض كالتعرق، التقيؤ، سرعة التنفس وحركات غير طبيعية. في هذه الحالة حاول أن تحافظ على هدوئك حتى تصل إلى أقرب مستشفى.

إذا أحسنت التصرف مع هذه الحالة المخيفة، قد تتجنب الكثير من العوارض والمشاكل قبل الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أن أي تأخير في رؤية الطبيب، سيسبب لك بمشاكل من الصعب معالجتها قد تؤدي إلى مضاعفات في القلب وفي الرئتين.

ولتتجنب لدغات الأفاعي والعقارب، راقب جيداً المكان الذي تتواجد فيه خصوصاً إذا كنت تشك بتواجد هذه الزواحف السامة.