وصفة قشر البصل للتخلص من الوزن.. تعرف عليها

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يعتبر البصل من النباتات الورقية التي ينمو رأسها في الأرض والتربة المناسبة لزراعته هي التربة الرملية الخفيفة وذلك لكون جذوره رفيعة ويحتاج إلى الاهتمام بريه في بداية زراعته وغالبا ما يعتمد على مياه المطر بعد ذلك والبصل يستخدم في كثير من الأطعمة ويضيف النكهة والمذاق ويعتبر أفضل أنواع البصل البصل الأحمر لكون قشرته متماسكة وتعمل على حفظ رطوبته ويستخدم البصل في وصفات طبية وكذلك في الأطعمة ولا يفضل استخدامه بشكل فردي نظراً لرائحته وقد ذكر في القرآن الكريم.



وقبل أن نتطرق لموضوعنا حول كيفية استخدام قشر البصل لعمل رجيم فعال ونتائجه جيدة، نذكر بعض من الفوائد الصحية للبصل وقشره دون استرسال يحتوي على الكروم الذي ينظم نسبة السكر في الدم نظراً لأنه يحسن استجابة الأنسولين لذلك ينصح به لمرضى السكري ويحتوي فيتامين c الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم ويعطي بشرة نضرة ويحتوي على ألياف تحمي من أمراض القلب وتحسن الأمعاء وتمنع الإمساك يحتوي على b6 الذي يعمل على تقوية الأعصاب كما وأن البصل مفيد لخفض الدم ومنع تصلب الشرايين ويساعد في علاج التهاب اللثة واللوز بالإضافة لهذه الفوائد فإن قشر البصل على وجه الخصوص يحتوي على فوائد غير التي ذكرت وتتمثل في :

توجد فيه مركّبات الفلافونويد الّتي تساعد الشعيرات الدمويّة على القيام بعملها بشكلٍ أفضل، كما أنّها تقاوم الالتهابات مثل: التهابات القولون.

لعلاج التهاب المثانة قم بشرب منقوع قشر البصل مرتين في اليوم لمدة أربعة أيام متتالية.

لعلاج قشرة الرأس قم باستخدام ماء قشر البصل كما أنه سيمنع تساقط الشعر ويعطي لمعاناً له.

إذا كنت تعاني من الكحة الجافة فإن علاج الكحة الجافة يتمثل في شرب نصف كوب من منقوع قشر البصل ثلاثة مرات في اليوم " مرة قبل تناول كل وجبة ".

والآن نقدم لكم شوربة قشر البصل والتي تفيد جداً لتخسيس وزن الجسم :

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قم بغلي قشر البصل مع القليل من الزعتر

ثم قم بشرب ماء الغلي قبل كل وجبة لمدة شهر واحد ولاحظ النتيجة.

نصائح هامة أيضاً للاستفادة من قشر البصل في التخسيس والفوائد التي ذكرناها في بداية المقال.

ينصح بغسل قشر البصل وإضافته للشوربة مع البصل تستخدم هذه الوصفة كذلك لعلاج بطانة الرحم المهاجرة والتي تسبب آلام شديدة للنساء في فترة الدورة الشهرية.

كما أنها تعمل على تأخير الحمل في بعض الأحيان.

أما عن الطريقة الأنسب لتخزين البصل :

يحفظ البصل في سلال مثقبة وفي أماكن جيدة التهوية قليلة الرطوبة.

احذر من وضع البصل والبطاطا في مكان واحد وذلك نظراً لأن البطاطا تمتص رطوبة البصل وتعمل على تعفنه.