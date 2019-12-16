فوائد مذهلة ستجنيها من شرب كوب من الكمون يومياً!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يعتبر الكمون من التوابل كثيرة الاستخدام في كافة المنازل وهو يضفي على الطعام مذاقاً خاصاً لذلك لا تخلو كثير من الأطعمة والتوابل منه ولكن هل فكرت فيما سيحدث لجسمك إذا حرصت على شرب كوب كمون يومياً ؟؟ جرى بين الناس أن كوب كمون يستخدم لتخفيف ألم برد المعدة وكذلك ألم البطن وعلى الرغم من صحة هذا الأمر إلا أن فوائد شرب كوب الكمون لا تقتصر على ذلك حيث يحتوي الكمون على الكثير من العناصر الغذائية القيمة والفيتامينات اللازمة للجسم فهو يحتوي فيتامين " أ " و " ب " و " ج " و " هـ " و " ك " ويحتوي أيضاً مجموعة من المعادن الهامة كالكسيوم والمنغيسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم وله خصائص تجعله مضاد للالتهابات وأما عن تأثير الكمون على جسم الإنسان فيمكن أن نذكر العديد من الفوائد المذهلة التي ستجنيها من شرب كوب من الكمون يومياً.

