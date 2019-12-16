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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة ستجنيها من شرب كوب من الكمون يومياً! والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
يعتبر الكمون من التوابل كثيرة الاستخدام في كافة المنازل وهو يضفي على الطعام مذاقاً خاصاً لذلك لا تخلو كثير من الأطعمة والتوابل منه ولكن هل فكرت فيما سيحدث لجسمك إذا حرصت على شرب كوب كمون يومياً ؟؟ جرى بين الناس أن كوب كمون يستخدم لتخفيف ألم برد المعدة وكذلك ألم البطن وعلى الرغم من صحة هذا الأمر إلا أن فوائد شرب كوب الكمون لا تقتصر على ذلك حيث يحتوي الكمون على الكثير من العناصر الغذائية القيمة والفيتامينات اللازمة للجسم فهو يحتوي فيتامين " أ " و " ب " و " ج " و " هـ " و " ك " ويحتوي أيضاً مجموعة من المعادن الهامة كالكسيوم والمنغيسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم وله خصائص تجعله مضاد للالتهابات وأما عن تأثير الكمون على جسم الإنسان فيمكن أن نذكر العديد من الفوائد المذهلة التي ستجنيها من شرب كوب من الكمون يومياً.
وتتمثل هذه الفوائد في :
أفضل علاج التخلص من آلام البطن المزمنة والغثيان وعلاج ممتاز للنزلات المعوية حيث يعتبر مطهر طبيعى قوي المفعول.
يعالج التهابات المسالك البوليةوكذلك يمنع عسر الهضم.
علاج قوي للإسهال يعمل على تفتيت الدهون الثلاثية ويساعد فى الرجيم وتخفيف الوزن الزائد.
كذلك فإن الكمون يعمل على خفض مستوى الكوليسترول .
يقى من أمراض السرطان لأنه مضاد للسرطانومضاد للاكسدة ويمنع تكون السموم فى الجسم.
مفيد للحوامل لأحتوائه على الفوليك أسيد.
مفيد للبشرة فيعمل على نضارة البشرة ورطوبتها بفضل فيتامين(هـ).
علاج للجفاف الجلد والصدفية والاكزيما وعلاج لأثار الحروق وحب الشباب كما هو مضاد للتجاعيد البشرة.
علاج لقرح الفم مطهر للفم.
شاي الكمون يستخدم لعلاج الأرق والتعب ويعمل على تنشيط الجسم
علاج لحالات فقر الدم لأنه غنى بالحديد.
علاج لأدوار البرد والانفلونزا .
مذيب للبلغم
علاج للالتهابات الجيوب الانفية والالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية .
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