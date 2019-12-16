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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقع.. اكتشف علاقة عسل النحل بـ الخصوبة والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
صورة أرشيفية
قد يعاني بعض الأزواج من مشاكل الخصوبة والعقم التي تكون سبب في عدم الإنجاب، يلجأ البعض للحل الطبي وبالرغم من ذلك، اتضح أنه هناك حالات يعجز الطب والأدوية الكيميائية في حلها المشكلة.
نشر موقع "health line" دراسة تؤكد تأثير عسل النحل على نسب الخصوبة، حيث عُرف عسل النحل كمعزز للخصوبة وتوازن الهرمونات في الجسم، وذلك قد يعود إلى كونه غني بالبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين B1 ،B6 ، B2 وحمض الفوليك.
حيث أوضحت الدراسة ان تناول عسل النحل أسبوعين قد يزيد من فرص الحمل لدى الأزواج الذين يعانون من صعوبة في ذلك بسبب انخفاض حركة الحيوانات المنوية.
كما أن تناول عسل النحل مفيد جدا للسيدات، فقد أظهرت الأبحاث نتائج إيجابية في تحسن صحة السيدات واختفاء مشاكل الدورة الشهرية لديها.
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