نقص الوزن يهدد الأطفال بالعقم عند الكبر

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رحاب أحمدالإثنين 2019/12/16 09:08 ص بتوقيت أبوظبي
الأطفال ناقصو الوزن أكثر عرضة للإصابة بالعقم
كشفت دراسة دنماركية أن الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند ولادتهم مهددون بشكل أكبر من غيرهم بالعقم عندما يكبرون.
ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن جامعة آرهوس الدنماركية أنه على الرغم من أن دراسات مشاكل الإنجاب تتمحور حول صحة المرأة، فإن مشاكل خصوبة الرجال تمثل مشكلة موازية، حيث تمثل كلتاهما حوالي ثلثي الأسباب المعروفة لصعوبات الحمل والثلث الباقي لأسباب غير واضحة.
وذكر الأطباء في الدراسة أنهم وجدوا أن الرجال معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالعقم إذا ولدوا بوزن أقل ١٠% من متوسط الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة.
وأوضحوا أنه تم تحليل البيانات الصحية لما يقرب من ١١ ألف شخص ولدوا بين عامي ١٩٨٤ و١٩٨٧ في مدينتين دنماركيتين، وتم الحصول على وزن المواليد وعمر الحمل من سجلات المواليد، في حين تم استخدام سجلين محليين لاستكشاف ما إذا كان هناك أفراد منهم عانوا من العقم أو طلبوا علاج الخصوبة حتى نهاية عام ٢٠١٧، وتبين أن ما يزيد قليلاً على ١٠% من كل من الرجال والنساء كان مولوداً صغيراً في الحجم.
وأظهرت النتائج عدم وجود صلة بين وزن الفتيات الصغيرات والعقم عند البلوغ، ولكن بالنسبة للرجال كانت الصورة مختلفة، حيث تبين أن ٨،٣٪ من الأولاد ناقصي الوزن عانوا من العقم عندما أصبحوا بالغين مقارنة بـ٥،٧٪ من المولودين بوزن متوسط.
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