"الفطيم" الإماراتية توسع استثماراتها في مصر بـ2 مليار جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت مجموعة "الفطيم" الإماراتية توسعات جديدة لأحد استثماراتها الكبرى بمصر "كايرو فستيفال سيتي مول" تحت اسم "فستيفال أفينو" في قلب القاهرة الجديدة باستثمارات ملياري جنيه والمقرر الافتتاح في 2022. ووضع حجر أساس التوسعات الجديدة عمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الفطيم، بحضور قيادات المجموعة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي كبرى العلامات التجارية وتجارة التجزئة في مصر.

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