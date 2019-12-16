شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد مذهلة.. تناول الفول السوداني وشاهد ماذا يحدث لجسمك والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 صورة أرشيفية Advertisements يجهل البعض الفوائد الصحية العديدة للفول السودانى، لكن بعدما نشره موقع " bold sky سيكون من الضروري تناول الفول السودانى باستمرار لما له من فوائد صحية رائعة تشمل:

- القضاء على الأورام. - التخلص من السموم. - ترطيب البشرة. - الحفاظ على الشعر. - الحماية من تساقط الشعر. - ضبط مستوي السكر فى الدم. - تنشيط خلايا الكبد. - تنشيط الكلى. ويخشى البعض تناول الفول السوداني بسبب زيادة الوزن، لكن الدراسات أكدت أن اضافة 3 حبات من الفول السوداني للنظام الغذائي لا تؤثر على الوزن وتفيد الجسم بفوائده الصحية .

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