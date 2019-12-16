شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض سرطان الثدي تورم وألم في الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي يعد من الأمراض المنتشرة بكثرة التي تسبب الأرق والتعب الجسمانى والنفسي للشخص المصاب به، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أهم وأبرز أعراض سرطان الثدي، للتعرف على حقيقة المرض، وذلك وفقًا لموقع "webmed".



سرطان الثدي

يعد مرض سرطان الثدى من الأمراض الأكثر انتشارًا بين النساء، كما أنه يعد من ثاني أنواع السرطان المسببة للوفاة، ولكن في حالة التعرض على الأعراض فأنت بهذه الطريقة تقلل بشكل كبير من فرص التعرض والإصابة وأيضًا تفشي المرض.

اعراض سرطان الثدي

هناك العديد من اعراض الاصابة بسرطان الثدي، والتي يجب توخي الحذر منها، والتعرف عليها للتعرف على أفضل طرق العلاج والشفاء.

ومن ضمن أعراض سرطان الثدي هي تورم الثدي أو تحت الإبطين، ويصاحب هذا الأمر ألم شديد في الثدي ويصاحب هذا الأمر احمرار شديد في الثدي، ويكون شبيه لقشرة البرتقال، كما يظهر أيضًا طفح جلدي شديد عند الحلمة الخاصة بالثدي.

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اعراض سرطان الثدي

وأوضح التقرير أيضًا أنه من أعراض سرطان الثدي، هو نزول إفرازات من الحلمة وقد يصل الأمر لنزول الدم من الحلمة، وتصبح أيضًا الحلمة غائرة ويحدث بها تغير في الشكل والحجم، كما يتغير أيضًا شكل وحجم الثدي نفسه، كما أنه يتسبب في هذا الأمر تساقط الجلد عن الثدي.

وتعد من أبرز أعراض سرطان الثدي هي التعرض لظهور حبوب شديدة في الثدي، وتكون مائلة للتحجر، وهذا هو أول علامات الإصابة بسرطان الثدي، وعند التعرض لمثل هذه العلامة يجب عليك الذهاب مباشرة للطبيب.