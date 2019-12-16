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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. تخزين الخبز في الفريزر يؤدي إلى التسمم الغذائي والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
تخزين الخبز في الفريزر
تقوم العديد من ربات المنازل بتخزين الخبز في الشتاء لكن هناك بعض الطرق الخاطئة التي لابد من إعادة النظر فيها عند تخزين الخبز.
وقدمت الدكتورة سماح نوح عبر صفحتها على فيس بوك نصائح مهمة قبل التخزين وتحذيرات من هذه العادة.
وقالت سماح إن تخزين الخبز ساخنًا يكون السبب في حدوث تسمم غذائي الذي يمكن أن يصيب أحد أفراد الأسرة لأنه يعرض الخبز إلي العفن.
ويحدث ذلك إذا كان عفن الخبز الأبيض أو البني أو الأزرق أو الأخضر والذي ينتهي في الآخر إلى اللون الأسود، ويكون ذلك بسبب كمية الماء التي تحدث عند تخزين الخبز ساخنا لذلك يجب تركه حتي يبرد.
وأضافت أن السخونة تعمل بخار داخل الكيس، والبخار يتحول لماء وهذا عامل قوي لحدوث العفن بعد مرور وقت قصير سواء كان الخبز خارجه أو داخلها.
وأكدت أن العفن عدة انواع من الفطريات منها نافع مثال البنسللين أو يدخل فى معاملات دوائية وصناعات كثيرة مثل الجبنة الريكفورد مثلا
وأوضحت أن الخطر في الفطريات السامة تسبب بعد هضمها تسمما غذائيا يؤثر علي المعدة والمخ والدم فضلاً أن ريحة الخبز وقتها لا تطاق.
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