شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعد فى علاج الصدفية وتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية من أمراض المناعة الذاتية الجلدية، وهى تؤدي إلى ظهور بقع حمراء متقشرة من الجلد في أي مكان على الجسم، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على ثقتك بنفسك، ولكن لا تفقد الأمل نقدم نصائح تساعد فى علاج الصدفية وتخفيف أعراضها، وفقاً لموقع "Net doctor".

ما الذي يسبب الصدفية؟ الصدفية هي حالة جلدية شائعة تؤدي إلى ظهور بقع حمراء من الجلد الملتهب بقشور بيضاء فضية، غالبًا على المرفقين والركبتين، ولكنها قد تحدث في أي مكان على الجسم.

غالبا ما تكون وراثية وليست معدية. يظهر عادة في منتصف الثلاثينيات - لكنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

يتم تسريع دوران الجلد لدى أولئك الذين يعانون من الصدفية ، مما يسبب تراكم الخلايا على سطح الجلد ، تتضمن محفزات الصدفية:

-ضغط عصبى.

-البرد.

-الطقس الجاف ونقص التعرض لأشعة الشمس.

-العدوى الحديثة مثل التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

-جفاف الجلد وإصابة الجلد مثل الجروح والحروق ولدغ الحشرات.

-بعض الأدوية يمكن أن تحفز على حدوث الصدفية بما في ذلك مضادات الملاريا وموانع بيتا والليثيوم.

-التدخين . 8 نصائح فعالة لعلاج الصدفية في حين أنه لا يوجد علاج نهائى لمرض الصدفية في الوقت الحالي ، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج وتغييرات نمط الحياة للمساعدة في إدارة الحالة إلى حد ما.

1.طلب المساعدة الطبية لمرض الصدفية

الخطوة الأولى في إدارة الصدفية هي زيارة طبيب الأمراض الجلدية، على الرغم من أن الصدفية ليست قابلة للشفاء ، إلا أن هناك العديد من خيارات العلاج للمساعدة في السيطرة على المرض وتحسين الأعراض، مثل: الستيرويدات الموضعية والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية.

2. تجنب المنتجات القاسية لتخفيف تهيج الصدفية

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بعض المنتجات قد تزيد من سوء الصدفية لذا يجب تجنبها، الكحول أو المكونات التي تحتوي على حمض (الجليكوليك ، وحمض الساليسيليك واللاكتيك) والتي يمكن العثور عليها في الصابون والمرطبات ومزيلات العرق ، يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابات.

3. الحفاظ على مذكرات لإدارة الصدفية

إن الاحتفاظ بمذكرات يومية يمكن أن يساعد في مراقبة اشتعال الصدفية، قد تلعب مستويات الإجهاد ، والنظام الغذائي ، والتمرينات ، ومنتجات البشرة ، والأدوية ، والتعرض لأشعة الشمس ، ومستويات النوم والماء دورًا مهمًا، مراجعة مذكرات يومية مع أخصائي بشرتك قد تساعدك على فهم الحالة وإدارتها بشكل أفضل.

4. الحد من التوتر يمكن أن يساعد في تخفيف الصدفية

الإجهاد هو العامل المشترك لمرض الصدفية، التأمل واليوجا والوخز بالإبر الصينية وممارسة الرياضة كلها طرق فعالة للمساعدة في الحد من التوتر. حاول أيضًا التأكد من حصولك على نوم كافٍ.

5. النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على حدوث الصدفية

قد يساعد اتباع نظام غذائي صحى بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والسمك والدهون غير المشبعة الاحادية في الحد من اشتعال الصدفية.

بالنسبة لبعض المرضى ، قد تكون المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل زيت السمك وبذور الكتان مفيدة ، ولكن يُنصح بالتحدث مع أخصائي طبي قبل إدخال المكملات الغذائية في نظامك الغذائي.

6. التدخين والصدفية

التدخين و شرب الخمور قد يزيدان من سوء الصدفية ، لذلك حان الوقت للإقلاع عن التدخين والكحول.

7. ترطيب الجلد لعلاج الصدفية

يساعد تطبيق ووضع المرطبات بانتظام في منع تشكيل لويحات الصدفية وقد يقلل من الحكة.

8. ضوء الأشعة فوق البنفسجية والصدفية

يساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية في تقليل أعراض الصدفية، لكن التعرض المفرط يمكن أن يكون له تأثير ضار على الجلد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، استخدم دائمًا كريم الشمس لحماية بشرتك.