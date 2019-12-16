تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك السينابون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x مكعب جبنة كيرى (للصوص)

4 x عدد بيضة

3 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة قرفة

1 x كوب سكر

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x معلقة كبيرة كاكاو

1 x رشة ملح

1 x كيس فانيليا

1 x علبة زبادي

½ x علبة حليب مكثف (محلى للصوص)

½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كوب زيت عباد شمس

¼ x كوب سكر بنى الطريقة: يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

فى وعاء نخلط جميع المكونات الجافة ما عدا السكر.

فى وعاء عميق نخفق البيض والسكر جيدا.

ثم نضع الزيت واللبن والزبادى والفانيليا ونخلط جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق بالتدريج ونخلط جيدا.

يصب خليط الكيك فى صينية مدهونة بالزبد ونضعها فى الفرن مدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

فى الخلاط نضع الجبن الكيرى واللبن المكثف المحلى ونخلط جيدا.

تخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد تماما ثم يوزع فوقها الصوص وتقدم.بالهناو الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح بالقرفة طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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