تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابيتشينو كيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كيس قهوة (كابتشينو)

1 x كيس فانيليا

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

¼ x كوب كاكاو (خام)

⅛ x كيلو شيكولاتة (خام) الطريقة: فى حمام مائى على النار تذوب الشيكولاتة مع الزبد ونتركها حتى تذوب ثم ترفع من على النار نتركها حتى تبرد.

ثم فى وعاء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

ثم بالتدريج نضيف خليط الشيكولاتة مع الخلط المستمر.

ثم فى وعاء اخر نضع الدقيق ورشة الملح والباكينج بودر والكاكاو والكانتشينو ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف بالتدريج خليط الدقيق لخليط الشيكولاتة مع التقليب الجيد.

ثم فى صينية مبطنة بورق الزبدنصب خليط الكيك ونضعة فى افرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة او لحين أن تنضج.

تترك الكيك حتى تبرد تماما ثم تقطع على حسب الرغبة تقدم مع أيس كريم فانيليا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيربسكويت الكوكيز بالكاكاو والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الشيكولاتة

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