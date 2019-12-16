تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك القهوة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة وبدرجة حرارة الغرفة)

4 x معلقة كبيرة قهوة (اسبريسو)

3 x كوب دقيق (منخول)

2 x معلقة كبيرة قهوة (اكسبريسو للصوص)

2 x كيس فانيليا

1 ½ x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كيس باكينج بودر

1 x كوب كريمة لبّاني (للصوص)

¾ x كوب سكر بودرة (للصوص)

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب قشطة (للصوص) الطريقة: فى وعاء نخفق الزبد والسكر حتى يمتزجوا جيدا.

يضاف البيض واحدة تلو الاخرى ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط هش مع إضافة الفانيليا.

ثم نضيف الكريمة والاسبريسو ونخلط جيدا.

فى وعاء نخلط الدقيق ورشة الملح والباكينج بودر.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج لخليط البيض والسكر والكريمة ونخلط جيدا حتى نحلصل على قوام متماسك نوعا ما.

توضع فى صينية مدهونة زبد وتوضع فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مدة 40 دقيقة أو لحين نضجها.

طريقة الصوص. توضع جميع المكونات فى وعاء عميق ونخلط جيدا.

عندما تبرد الكيك تماما تقلب وتوضع فى طبق التقديم ويوضع عليها الصوص وتقدم . بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر باحثون يكشفون علاقة قوية بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالسكري

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