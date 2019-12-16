تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الرانش

المقادير 1 x معلقة كبيرة بقدونس مجفف

1 x معلقة كبيرة بودرة ثوم

1 x معلقة صغيرة فلفل أبيض

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x رشة بابريكا

1 x معلقة كبيرة ورشستر صوص

½ x معلقة صغيرة بصل (بودرة)

½ x كوب حليب مكثف (غير محلى)

½ x كوب مايونيز

½ x كوب لبن رايب الطريقة: فى وعاء نضع جميع المقادير وتخلط بالمضرب اليدوى جيدا حتى تتجانس.

نضعها بالثلاجة قبل الاستخدام بساعتين.بالهناو الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف علي فوائد البقدونس المغلي للالتهابات طريقة إعداد وتحضير ساندويشات البيض بالمايونيز

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