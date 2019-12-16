المقادير 1 x كوب شيكولاتة (خام)

1 x معلقة كبيرة قهوة (بن)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب صوص الكراميل الطريقة: فى حمام مائى ساخن نذوب الشيكولاتة مع إضافة البن مع التقليب بهدوء.

ثم نضيف الكريمة ونقلب برفق.

ثم نضيف صوص الكراميل ونقلب يقدم دافئ أو بارد بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاسترد الساخن بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشيكولاتة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الموكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.