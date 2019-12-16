تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحواوشى

المقادير

4 x عدد رغيف عيش بلدى

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كيلو لحمة مفرومة (ملبسة أو فيها نسبة دهن متوسطة)

1 x معلقة صغيرة قرنفل

1 x معلقة صغيرة جنزبيل (طازج مبشور أو بودر)

1 x عدد بصلة (مقطعة لقطع صغيرة)

1 x كوب فلفل أحمر حلو (مقطع لقطع صغيرة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة شطة

الخطوات

هنخلط كل المقادير فى بولة كبيرة ونعجنها كويس.

هنقسم اللحم لأربع كرات وهنعمل فتحة فى ارغفة العيش علشان نحشيه.

هنفرد كرات اللحم كويس جدا جوة الرغيف ونقفله ونضغطه كويس باليد.

هنحط الرغيف على الوجه المطفى من ورق الفويل وندهنه من الناحيتين بشوية زيت قليليين جدا بس علشان ميلزقش فى الفويل ونقفل عليه كويس.

على صاجة الفرن هنفرد ورق زبدة وندهنه بالزيت ونحط عليه الأرغفة المغلفة بالفويل وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

بعد 20 دقيقة هنقلب الأرغفة على الوش التانى ونسيبها فى الفرن 20 دقيقة كمان. وبكده يكون الحواوشى جاهز للتقديم.. بالهنا والشفا.

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