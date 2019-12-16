شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأشياء تؤثر على ثقتك بنفسك.. من وجهة نظر الطب النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قلة الثقة بالنفس من المشاكل النفسية التى تؤثر على حياتك وتعيقك عن تحقيق أهدافك، حيث قد تبدو الحياة وكأنها سلسلة من العقبات، ولكن ماذا لو كان من الممكن التغلب على الأشياء التى تسبب قلة الثقة بالنفس، فى هذا التقرير نقدم أبرز الأشياء التى تؤثر على الثقة بالنفس وكيفية مواجهتها، من خلال رأى الطب النفسى، وفقاً لموقع "Doctor".



أشياء تؤثر على ثقتك بنفسك أشياء تؤثر على ثقتك بنفسك 1- القلق بشأن نظرة الآخرون لك 1- القلق بشأن نظرة الآخرون لك

سواء أكان ذلك من المجتمع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عائلتك أو أصدقائك أو زملائك ، حيث قد يؤثر خوفك من نظرة الناس لك أو خوفك من أن ينتقدونك أو يسخروا مما تقوم به من الأشياء التى تؤثر على ثقتك.

للتغلب على ذلك فكر في من يلهمك وضع قدوة أو نموذج أمامك ولا تنظر فى رأى الآخرون.

وجدت دراسة في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي أن النظر إلى صور للقيادات النسائية عزز ثقة النساء الأخريات وزاد من احتمال اختيار الفتيات لأدوار غير تقليدية في الحياة.

2. تجنب الناس الذين يمتصون طاقتك

هل لديك صديق أو زميل يجعلك تشعر بالضيق تجاه نفسك أو تشعر وكأنه يمتص طاقتك ويجعلك لا ترغب فى تحقيق هدفك؟.. إذا أثر هذا الشخص عليك حاول أن تتجنبه تماماً.

خطط ليومك لتكون مع أو بالقرب من أشخاص إيجابيين.

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2016 أن التقاط صور شخصية ومشاركة الصور مع أصدقائك يمكن أن يجعلك شخصًا أكثر سعادة، لذلك فإن مشاركة الصور السعيدة وتلقيها أمر جيد للرفاهية والإيجابية.

3. لا تنس أن الطعام يمكن أن يؤثر على مزاجك

عندما يتعلق الأمر بالمزاج والسلوك، تظهر الأبحاث أننا ما نأكله، قد يساعد النظام الغذائي المليء بالمغذيات على تقليل القلق وتحسين مزاجك وبالتالي يساعدك على الشعور بثقة أكبر، ومع ذلك ، يمكن للسكر والكافيين تسبب طفرات في الطاقة وتقلب المزاج وتؤدي إلى تراجع في شعورك بالثقة فى نفسك.

ويجب أيضاً شرب الماء وترطيب جسمك، وجدت دراسة نشرت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن وظيفة المخ يمكن أن تتأثر حتى بدرجة بسيطة من الجفاف.

يوصي الخبراء أيضًا بتناول الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية، "إذا كان دماغك لا يعمل على النحو الأمثل ، فستكون أكثر عرضة لضعف الذاكرة وتقلب المزاج وارتكاب الأخطاء وسيؤثر ذلك على مستويات ثقتك".

للحفاظ على مستويات الثقة بنفسك ، تأكد من تضمين الأطعمة التالية في نظامك الغذائي:

-الكربوهيدرات المعقدة .

-الأطعمة الغنية بفيتامين (د) - مثل البيض والحبوب المدعمة.

-فيتامين ب - مثل الألبان واللحوم.

-السيلينيوم - مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

-الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية - مثل الأسماك الزيتية.

Advertisements

4. لغة الجسد تكشف عن شعورك

لغة جسدك تكشف الكثير عن شعورك الداخلى، وفى نفس الوقت تجعلك أقل ثقة بنفسك، قم بالوقوف مستقيماً مع فرد ظهرك ورأسك لأعلى، حتى تتحسن ثقتك بنفسك.

5. توقف عن العيش في خوف

إذا كنت خائفًا جدًا مما قد يحدث ستجد نفسك تعيش في خوف دائم من المجهول، فقد تمنع نفسك عن غير قصد من تحقيق أهدافك، "الخوف لديه القدرة على جعل أحلامنا حقيقة واقعة أو منعنا تمامًا من السير في مساراتنا".

الخطوة الأولى للتغلب على مخاوفك هي مواجهة هذه التحديات.

6. لا تستسلم لصوتك الداخلي السلبي

هل القليل من الصوت داخل رأسك يجعلك تشك في نفسك؟ يمكن أن تكون هذه المونولوج الداخلي قوية للغاية، ولكن يمكنك اختيار الاستماع إلى الشكوك المزعج، أو اختيار تجاهلها.

لا يميز العقل الباطن بين الحقيقة والخيال ، لذلك إذا كان صوتك الداخلي يخبرك أنك لا تستطيع أن تفعل شيئًا ، فهذا ما ستؤمن به،على قدم المساواة ، إذا كنت لا تزال تقول لنفسك أنه يمكنك تحقيق ما حددته للقيام به ، فسوف تقوم به.

التأكيدات الإيجابية تحدث فرقًا كبيرًا ، لذا ذكِّر نفسك بما أنت قادر عليه حتى تستعيد ثقتك بنفسك.

7. تحديد الضغوطات للتغلب عليها

عندما نشعر بالتوتر أو الضغط ، تبدأ آلية الطيران القتالية الفطرية لدينا،عندما تتعرض للتوتر ، قم بمراجعة الموقف من خلال تجاوز هذه النقاط الرئيسية الست. اسأل نفسك ما يلي:

-هل لدي الكثير للتعامل معه؟

-هل لدي سيطرة كافية على ما أقوم به؟

-هل لدي ما يكفي من الدعم لتحقيق ما هو مطلوب مني؟

هل علاقاتي داعمة؟

هل أفهم أدواري ومسؤولياتي؟

كيف يمكنني إدارة التغيير؟

ستساعدك هذه الأسئلة الستة على تحديد الضغوطات وإجراء تغييرات لمساعدتك على الشعور بضغط أقل وثقة أكبر.