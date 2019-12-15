القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x ورقة نعناع (للتزيين)

3 x كوب مرق الدجاج

3 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كيلو بسلة الخطوات شوحي الثوم في الزبدة جيدا ثم ضفي البسلة وشوحيها

اتركيها قليلا لتتشرب من طعم الثوم ثم ضيفي المرقة وتبليها بالملح والفلفل

اتركيها حتى تغلي ثم اهرسيها بالميكسر وقدميها ساخنة وزينيها بورق النعناع و بألف هنا وشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف علي 5 إستخدامات علاجية غير متوقعة للنعناع طريقة إعداد وتحضير تورلي بسلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البسلة بالثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.