تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة ايزوجيلين

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة شعرية

3 x كوب ماء

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة كبيرة دقيق

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x رشة شطة (اختيارى)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب

½ x كوب عصير طماطم

½ x كوب برغل

½ x كوب أرز عادى

½ x كوب عدس (أصفر) الطريقة: فى وعاء على النار نضع العدس والأرز والبرغل والماء ويترك حتى النضج.

فى وعاء اخر على النار نشوح البصل فى معلقتين سمن حتى يصفر لونه.

ثم نضيف الشعرية ونشوحها حتى تصفر.

هنضيف الدقيق ونقلب المقدار جيدا, ثم نضيف عصير الطماطم ونقلب جيدا, ثم نضيف النعناع المجفف ونقلب.

يضاف الارز والعدس والبرغل المسلوقين دون ان يصفوا للخليط السابق مع مراعاة توزان حجم الماء حتى لا تكون الشوربة خفيفة أو سميكة ويترك على النار حتى يغلى.

يتم تتبيل الشوربة بالملح والفلفل والبهارات .وتقدم ساخنة .بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي طريقة اعداد كتفة اللحم بالكرز والقرنفل وجوزة الطيب

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