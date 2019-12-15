تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الباذنجان المحشي على الطريقة التركية

المقادير

5 x عدد باذنجان (طويل)

3 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد طماطم (متوسطة مقطعة قطع صغيرة)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب ماء (لعمل المرق)

2 x عدد عصير ليمون (لعمل المرق)

1 x عود حزمة بقدونس (مفروم (للزينة))

1 x عدد بصلة (متوسطة مفرومة)

1 x معلقة صغيرة ملح (لعمل المرق)

1 x معلقة كبيرة سمن (لعمل المرق)

1 x رشة ملح

1 x عدد حباية جزر (متوسطة الحجم مفرومة)

1 x معلقة صغيرة سكر (لعمل المرق)

1 x رشة شطة

1 x كوب لوز (للزينة)

الطريقة:

بعد غسل البذنجان نقشره بشكل مقلم فى حلة نضع كمية من الزيت ونقلى االبذنجان حتى يصير ذهبى اللون ف طاسة نضع قليل من الزيت ونضيف البصل المفروم والثوم حتى ذهبي

نضيف الجزر المتقطع مكعبات الى الطاسه

تضيف الطماطم المقطعه معهم ثم صلصة الطماطم

نصنع شق ف البذنجان ونضع الحشو داخله نضع البذنجان ف صينيه ونضع له المرق بالماء وعصير الليمون والسكر والسمنة قليل ف الفرن ثم نزينه بالبقدونس واللوز

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