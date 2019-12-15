تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الباذنجان المحشي على الطريقة التركية

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
5 x عدد باذنجان (طويل)
3 x عدد فص ثوم
2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم
2 x عدد طماطم (متوسطة مقطعة قطع صغيرة)
2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس
2 x كوب ماء (لعمل المرق)
2 x عدد عصير ليمون (لعمل المرق)
1 x عود حزمة بقدونس (مفروم (للزينة))
1 x عدد بصلة (متوسطة مفرومة)
1 x معلقة صغيرة ملح (لعمل المرق)
1 x معلقة كبيرة سمن (لعمل المرق)
1 x رشة ملح
1 x عدد حباية جزر (متوسطة الحجم مفرومة)
1 x معلقة صغيرة سكر (لعمل المرق)
1 x رشة شطة
1 x كوب لوز (للزينة)
الطريقة:
بعد غسل البذنجان نقشره بشكل مقلم فى حلة نضع كمية من الزيت ونقلى االبذنجان حتى يصير ذهبى اللون ف طاسة نضع قليل من الزيت ونضيف البصل المفروم والثوم حتى ذهبي
نضيف الجزر المتقطع مكعبات الى الطاسه
تضيف الطماطم المقطعه معهم ثم صلصة الطماطم
نصنع شق ف البذنجان ونضع الحشو داخله نضع البذنجان ف صينيه ونضع له المرق بالماء وعصير الليمون والسكر والسمنة قليل ف الفرن ثم نزينه بالبقدونس واللوز
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