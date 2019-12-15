نيس يدرس التعاقد مع لاعب جزائري لتعويض عطال المصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ نيس الفرنسي رحلة البحث عن معوض لنجمه الجزائري يوسف عطال، الذي أجرى مؤخرا جراحة على مستوى ركبته ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وكشفت صحيفة "لو كومبيتسيون" الفرنسية أن إدارة نادي نيس تدرس بجدية فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن الجزائري الآخر مهدي زفان في فترة الانتقالات الشتوية.
ويوجد زفان في وضعية لاعب حر منذ الصيف الماضي، تاريخ انتهاء العقد الذي كان يربطه باستاد رين الفرنسي.
ويتدرب زفان منذ قرابة الشهرين مع نادي فيلفرانش الفرنسي، الذي ينشط في دوري الهواة، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية.
وكان زفان نجح في تعويض عطال كأفضل ما يكون خلال مواجهتي نيجيريا والسنغال، تباعا في نصف نهائي ونهائي كأس أمم أفريقيا، بعد تعرض الأخير لإصابة قوية على مستوى كتفه في مباراة كوت ديفوار بربع النهائي.
ويملك زفان خبرة كبيرة في الدوري الفرنسي، حيث سبق له أن شارك في 64 مباراة مع كل من أولمبيك ليون واستاد رين أسهم خلالها في 4 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
يذكر أن نيس يضم في صفوفه لاعبين جزائريين آخرين، بالإضافة لعطال، وهما لاعب الوسط هشام بوداوي والجناح الأيمن آدم وناس.
ويحتل نيس المركز الـ13 في النسخة الحالية من الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم.
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