تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش طاووق على الطريقة التركية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x عدد فص ثوم

6 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x معلقة كبيرة لبن رايب

2 x معلقة كبيرة بهارات دجاج (مشكلة)

2 x عدد قرن فلفل حامى

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x معلقة صغيرة زعتر (مطحون)

¾ x كوب عصير ليمون

½ x كوب زيت زيتون

¼ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

¼ x كوب خل الطريقة: هنقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة.

فى الخلاط هنضيف المسطردة والثوم واللبن الرايب وزيت الزيتون وعصير الليمون والخل والتوابل والبهارات والفلفل الأخضر والزعتر والصلصة ونخلطهم كويس.

بعد كده هنضيف الخلطة لعلبة بغطاء وننقع فيها مكعبات الدجاج وهنبيتها فى الثلاجة قبل الشوى بيوم.

بعد كده هنسيخ الدجاج فى أعواد خشبية أو معدنية وهنشويها على صاجة أو على الفحم لحد ما تتحول للون الذهبى. وبكده تبقى جاهزة للتقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بتتبيلة المستردة والعسل طريقة إعداد وتحضير خلطة بهارات تندوري مسالا

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