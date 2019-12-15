تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بانيه مقرمشة

المقادير

4 x عدد فص ثوم (مهروس)

2 x كوب زيت عباد شمس

1 x عدد بصلة (كبيرة مبشورة)

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة كاتشب

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x كوب بقسماط مطحون (ناعم)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

فى وعاء نخلط الثوم والبصل والكاتشب والمسطردة والتوابل والملح والفلفل ونضيف لهم قطع الدجاج البانية ونقلب حتى تتبل قطع الدجاج من جميع الجهات.

ثم يغطى الوعاء بالنايلون ونضعة فى الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

ثم فى وعاء اخر نضع البيض والحليب ويتبلوا بالملح والفلفل ونخفقهم جيدا.

ثم نحضر طبقين طبق للدقيق واخر للبقسماط.

نحضر قطع الدجاج ونغمسها فى الدقيق ثم فى خليط البيض والحليب ثم فى البقسماط ,وترص قطع الدجاج فى طبق ونضعها فى الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم فى زيت ساخن غزير نحمر قطع البانية حتى تأخذ لون ذهبى وتنشل على ورق ماص للمادة الدهينة ثم ترص فى طبق التقديم بالهنا والشفا.

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