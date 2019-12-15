تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسباجتى بالسجق

المقادير

10 x عدد زيتون (شرائح)

3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x عدد فص ثوم

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x عدد قرن فلفل حامى

1 x معلقة كبيرة كاتشب

1 x معلقة كبيرة تشيلى صوص

1 x كيس مكرونة سباجتى

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة بابريكا

1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (شرائح)

½ x كيلو سجق شرقى

½ x كيلو طماطم

الطريقة:

نضع كمية ماء كافية على النار مع معلقة من الملح وعند الغليان نسلق فيها المكرونة لمدة 8 دقائق ثم تصفى وتترك جانبا.

ثم فى الخلاط نضع الطماطم والثوم والفلفل والبصل ونخلط جيدا ثم تصفى.

ثم نضع خليط الطماطم على النار مع معلقة من الزيت ثم بعد عشر دقائق نضيف الكاتشب والتشيلى صوص وتتبل بالملح والفلفل والتوابل ونتركها على نار هادئة حتى يسمك الصوص.

نسلق السجق البلدى و نتركة يبرد فى الثلاجه.

ثم يقطع شرائح ويشوح فى طاسة غير قابلة للإلتصاق.

ثم نضيف الفلفل الألوان والزيتون الشرائح ونقلب لمدة نصف دقيقة ثم ترفع من على النار.

ثم نضيف للسجق صوص الطماطم ونقلب.

نوزع المكرونة فى اطباق التقديم ثم يوزع فوقها صوص الطماطم مع السجق وتقدم

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