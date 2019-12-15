تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اسباجتى مع الكابر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x معلقة كبيرة الكبر

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x كوب عصير طماطم

1 x كيس مكرونة سباجتى

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x رشة ملح الطريقة: فى كمية ماء وفيرة مغلية مع معلقة من الملح نسلق المكرونة ثم تصفى.

فى إناء اخر نضع الزيت والثوم ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الطماطم ويترك حتى الغليان ثم نهدى النار وتتبل بالملح والفلفل ثم نضيف الكابر ونقلب وتترك حتى يسمك الصوص.

ثم نضيف المكرونة ونقلب وتترك لمدة ثلاث دقائق على النار الهادئة.

ترفع من على النار وتغرف فى طبق التقديم ثم يوزع فوقها الجبن المبشور تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: زجاجة زيت زيتون تحولك لملكة جمال تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة

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