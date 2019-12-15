القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x كيلو بطاطس (قلى)

1 x لتر ماء (مغلى)

1 x معلقة كبيرة شراب الذرة

1 x لتر ماء (بارد)

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب زيت عباد شمس الطريقة: تغسل البطاطس جيدا بالماء وتقشر.

تقطع البطاطس على هيئة اصابع طولية متساوية.

فى وعاء عميق نضع البطاطس والماء المثلج ونتركها لمدة خمس دقائق.

تنشل البطاطس من الماء المثلج وتصفى جيدا.

فى وعاء اخر عميق نضع الماء المغلى وشراب الذرة والسكر ونقلبهم حتى يمتزجوا.

ثم نضع أصابع البطاطس فى الماء المغلى ونتركها مدة 10 دقائق.

ثم تنشل البطاطس من الماء المغلى وتنشف جيدا جدا بورق المطبخ.

نضع أصابع البطاطس فى الفريزر لمدة 20 دقيقة.

فى زيت غزير ساخن نقلى أصابع البطاطس مدة دقيقتين فقط.ثم تنشل من الزيت على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت وتترك حتى تبرد تماما.

ثم نعيد البطاطس ثانيا للزيت الساخن الغزير حتى تقلى تماما ويصبح لونها ذهبى شهى.

تنشل على ورق مطبخ وتتبل بالملح والفلفل أو بهارات البطاطس .تقدم ساخنة بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن تناول البطاطس يحسن أداء الرياضيين طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان بالذرة والحليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس ماكدونالدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.