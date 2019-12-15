تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوفلية البطاطس

المقادير

4 x معلقة كبيرة بقسماط مطحون

2 x عدد بيضة (مفصول الصفار عن البياض)

2 x عدد بطاطس (مسلوقة ومهروسة)

2 x معلقة كبيرة زبدة (مدوبة في نصف كوب حليب)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب جبنة رومي

1 x كوب جبنة شيدر

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصل أخضر (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

تدهن بولات السيراميك بالزبدة وتغلف بالبقسماط ونضعها على صينية خبز وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 220مئوية لحين تحضير السوفيليه.

في وعاء نخلط البطاطس مع الجبنة المبشورة وصفار البيض والبصل الاخضر والزبدة المدوبة والملح والفلفل ونقلب جيدا.

في وعاء اخر نخفق البياض مع رشة ملح بالمضرب اليدوي حتى يتماسك قليلا.

يضاف البياض الى خليط البطاطس ونقلب بهدوء بمعلقة مسطحة من تحت لفوق ثم نوزع الخليط في بولات الرامكين.

يخبز السوفيليه لمدة 15 الى 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

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