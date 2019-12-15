شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية توضح التطعيمات اللازمة للبالغين والحوامل وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمى التطعميات الأساسية التي يحصل عليها الطفل من بداية مولده وعلى مدار حياته العديد من الأمراض الخطيرة والتي قد تهدد أو تعيق الحياة فيما بعد.

وزارة الصحة في البحرين أوضحت من خلال موقعها الرسمي مجموعة التطعيمات التى يمكن الحصول عليها للبالغين والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص المعرضين للأمراض وذلك على النحو التالى:

الأشخاص فى عمر 13 عام يجب أن يحصلوا على جرعة منشطة من لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي

لقاح ثنائي التيتانوس والدفتيريا: الجرعة الأولى عند أول زيارة.

الجرعة الثانية من لقاح ثنائي التيتانوس والدفتيريا: بعد 4 أسابيع على الأقل بعد الجرعة الأولى.

الجرعة الثالثة من لقاح ثنائي التيتانوس والدفتيريا: بعد 6 شهور على الأقل من الجرعة الثانية.

الجرعة المنشطة الأولى من لقاح ثنائي التيتانوس والدفتيريا: بعد سنة على الأقل بعد الجرعة الثالثة.

الجرعة المنشطة الثانية من لقاح ثنائي التيتانوس والدفتيريا: بعد سنة على الأقل بعد الجرعة الرابعة

تطعيمات البالغينالنساء في سن الانجاب والحوامل

لقاح النيموكوكال المدمج (المكورات الرئوية): جرعة واحدة لعمر50 سنة فما فوق والبالغين من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض من أي فئة عمرية.

البالغين وكبار السن و الفئات الاكثر عرضة للمرض

لقاح النيموكوكال المتعدد السكريات (المكورات الرئوية): جرعة واحدة فقط لعمر 65 سنة فما فوق،و للفئات الاكثر عرضة لمخاطر المرض من عمر 2 الى 64 سنة.

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تعطى جرعة أخرى بعد 5 سنوات من الجرعة الأولى لبعض الفئات الاكثر عرضة لمخاطر المرض (مرضى فقر الدم المنجلي/ أمراض الدم الوراثية الأخرى، استئصال الطحال أو الطحال معطل وظيفياً، القصور الوراثي أو المكتسب في الجهاز المناعي، فشل كلوي وأمراض كلوية مزمنة، الأورام، سرطان الدم والغدد اللمفاوية، زراعة الأعضاء) .

لقاح التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لكبار السن: جرعة واحدة.

لقاح الانفلونزا الموسمية: جرعة واحدة في كل موسم من عمر.

لقاح جُديري الماء: للفئات الأكثر عرضة لمخاطر المرض دون وجود ما يثبت المناعة، ويعطى كجرعتين من عمر 1-12 سنة (3شهور بين الجرعتين)، وجرعتين لسن 13سنة فما فوق (4 اسابيع على الاقل بين الجرعتين) .

لقاح الالتهاب السحائي الرباعي المدمج : 1-2 جرعة لمرضى فقر الدم المنجلي، وبعض أمراض الدم الوراثية، ما قبل عملية استئصال الطحال أو الطحال معطل وظيفياً أو لمن تم زرع نخاع العظم لهم أو بعض أنواع الأورام السرطانية بعد انتهاء فترة العلاج وللمسافرين إلى الأراضى المقدسة والدول الموبوءة بالمرض .