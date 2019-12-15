روتين يومي للعناية اليومية ببشرتك

هل تريدين توفير أفضل عناية لبشرتك إنّما تجهلين الروتين اليومي المثالي للإهتمام بها والحفاظ على نضارتها وشبابها؟ لا تفوّتي إذاً هذا الموضوع حيث سنعرض لك أبرز نقاط وخطوات الروتين اليومي السهل والمناسب للعناية بالبشرة، وندعوك للإطلاع عليها وتطبيقها دون تردد.

1- إستخدمي مزيل مكياج لطيف على بشرتكِ، للتخلّص من كلّ الاوساخ والتراكمات. وننصحكِ في هذا المجال بالاعتماد على الانواع التالية من مزيلات المكياج.

2- نظّفي بشرتك مرّتين يومياً صباحاً وقبل الخلود إلى النوم مستخدمة الغسول ذات التركيبة اللطيفة والمثالية لنوعية بشرتك، ثمّ اغسليها بالماء البارد أو الفاتر واحرصي على تجفيفها بفوطة ناعمة. ولهذه النقطة دور فعّال في القضاء على الزيوت والأوساخ المكدسة على بشرتك والتي تسد مسامها وتحفز ظهور البثور والشوائب عليها.

3- لا تترددي بتطبيق القليل من التونر الذي يعتبر ضرورياً لتنظيف بشرتك بعمق وتخليصها من الرواسب والأوساخ المتبقية

4- إختاري كريماً مرطباً بتركيبة مغذية ومناسبة لطبيعة بشرتك وطبّقيه يومياً بعد تنظيفها، ما يساعدك في الحفاظ على رطوبتها وليونتها.

5- طبّقي الكريم المغذي والمرطب الخاص بمنطقة حول العينين الحساسة والرقيقة قبل الخلود إلى النوم، بغية الحفاظ على نعومتها وصحتها.

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6- احرصي على تطبيق الكريم الواقي من الشمس على بشرتك قبل خروجك من المنزل، كي توفّري لها أفضل حماية من أشعة الشمس الحادة والتي غالياً ما تحفّز جفافها، تقشرها وظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد بسرعة وسهولة أكبر عليها.

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