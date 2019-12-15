ملكة جمال بريطانية تواجه اتهامات التبرّع لـ"داعش" بـ35 جنيهًا إسترلينيًا

بعد زواج داعشي أقيم على الإنترنت، واجهت ملكة جمال بريطانيا للمراهقات والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، أماني نور تهمة "تمويل الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام في البلاد.

في التفاصيل، اعتقلت نور البالغة من العمر 21 عاما بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة، وهي التي تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش" في حفل أقيم على الإنترنت، وأصبحت مدانة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها إسترلينيا لجماعة إرهابية.

"الإرهابي حكيم"، هو الداعشي زوج نور، والذي أرسل لها رسائل في عيد ميلادها العشرين عبر الإنترنت، جعلها تخطط للانضمام إليه في سوريا، حيث وجدت الشرطة بعد مداهمة منزل الفتاة تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك إلى سوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع.

كما وجدت الشرطة أيضا رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت، وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست، تمت إدانتهما بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب.

إلا أن ملكة الجمال نفت أمام القضاء تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة 35 جنيها إسترلينيا للمساعدة في تمويل الإرهاب باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سورية.

في حين نظر القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، حيث تم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.

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إلى ذلك تم تحديد جلسة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر/كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم.

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