شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة “تافت” الأمريكية النقاب عن أن الاختيار السيء للأطعمة يزيد من فرص الإصابة بالأورام السرطانية الخبيثة، حيث يحتل السرطان مرتبة متقدمة بين أكثر 10 أسباب للوفاة حول العالم، بل يعتبر سرطان الرئة الأكثر فتكاً بالمرضى.

ولفتت الدراسة – التي نشرتها دورية “جي إن سي أي كانسر سبكتروم”- إلى أن 30% إلى 50% من الإصابات بالسرطان يمكن تفاديها بتبني نمط حياة صحي، يتضمن اختيار أطعمة صحية، وضبط الوزن، والنوم، وعدم التدخين.

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وتوصلت الدراسة إلى أن اختيار الأطعمة غير الصحية تسبب في 5.2 بالمائة من حالات السرطان في الولايات المتحدة عام 2015، وتسببت البدانة في 7 إلى 8 بالمائة، أما نقص النشاط البدني فتراوحت نسبة تأثيره بين 2 و3 بالمائة.

ويعتقد كثير من الباحثين في مجال السرطان أن ما بين 30 و50 بالمائة من الإصابات يمكن تفاديها عن طريق تبني نمط حياة صحي، يتضمن اختيار أطعمة صحية، والحفاظ على وزن منضبط، والنوم، وعدم التدخين.

وأضافت الدراسة إلى أن اللحوم المصنّعة مثل البرجر والسجق والبيبروني والهوت دوغ، وكذلك الإفراط في تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على هرمونات تسب خللاً في التوازن الهرموني للجسم، يلي ذلك الأطعمة التي تم طهيها في حرارة عالية، والإفراط في أكل منتجات الدقيق الأبيض والسكر المكرّر.