شكرا لقرائتكم خبر عن اتطمن على نفسك.. واعرف أسباب طلب الطبيب لتحليل C-peptide والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للطبيب يقوم بطلب العديد من التحاليل الطبية التي تساهم في تحديد نوعية المرض الذي يعاني منه الشخص، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن أسباب إجراء تحليل C-peptide ، الذي يساهم بشكل كبير في معرفة نسبة الأنسولين بالدم، وهذا النوع من التحاليل يطلب من الشخص مريض السكر لتحديد كميات الأنسولين التي يحتاجها في العلاج.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medlineplus" الشرح المفصل عن طبيعية تحليل C-peptide، الذي يعتمد علي قياس نسبة الأنسولين في الدم، لمعرفة مدي استجابة الجسم للعلاج، ويتم سحب العينة من الوريد، ولابد أن يكون المريض صايم لمدة لا تقل عن 12 ساعة.



شروط تحليل Cpeptide

Advertisements

ويعد الهدف الأساسي من طلب الطبيب لإجراء هذا التحليل هو مراقبة الأنسولين بالجسم، ومعرفة صحة البنكرياس بشكل كبير، ويساهم هذا التحليل في معرفة سبب انخفاض نسبة السكر بالدم، ومعرفة نوع السكر سواء كان النوع الأول أو الثاني.

وتعد النتيجة الطبيعية لتحليل ـ C-peptide بين 0.5 و 2.0 نانوجرام ، وعند التعرض للارتفاع أو الانخفاض فهذا يعني أن هذا الشخص يعاني من مشكلة ما بالجسم.