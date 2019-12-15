طريقة خسارة الوزن الزائد في 7 ايام برجيم شوربة الدجاج

من اجل خسارة الوزن من الضروري اولاً اتباع نظام غذائي وحياتي صحي مع التخلي عن العادات الضارة مثل تناول المأكولات الغنية بالدهون والسكريات. كذلك يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي المقابل يمكن الاستفادة من بعض انواع الرجيم الموقتة التي يمكن ان تساعد على خسارة الوزن ونسف الدهون واستعادة الرشاقة في مدة قصيرة. ومنها حمية شوربة او حساء الدجاج.

طريقة تحضير شوربة الدجاج



تساعد حمية شوربة الدجاج على خسارة الوزن ونحت القوام في مدة لا تزيد على 7 ايام. وهي تقوم على تناول شوربة او حساء الدجاج في اوقات محددة. ولهذا يجب أولاً تعلم طريقة تحضير هذه الوصفة.

المقادير

ملعقتا طعام من زيت الزيتون الطبيعي

4 حبات جزر ابيض مقطعة الى شرحات طولية

4 اوراق كرفس

حبة لفت مفرومة

حبة فليلفة مفرومة

ملعقة طعام من الثوم المفروم

ملعقة طعام من الملح

ملعقة طعام من الفلفل الاحمر

16 كوب من مرق الدجاج قليل الدسم

700 غ من الدجاج المسلوق

450 غ من قطع الجزر

300 غ من البروكولي

300 غ من الخضار المتنوعة المفرومة

نصف كوب من البصل المفروم

ربع كوب من عصير الليمون

ربع كوب من الكراث الطازج او ملعقة طعام من الكراث المجفف

الخطوات

1 يوضع الزيت على النار حتى يصبح دافئاً.

2 يضاف اليه الجزر الابيض والكرفس واللفت والفليفلة والثوم والملح والفلفل الاحمر.

3 تقلى المكونات مع التحريك حتى تصبح مقرمشة او لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

4 يضاف مرق الدجاج والدجاج والجزر والبروكولي والخضار والبصل وعصير الليمون والكراث.

5 يترك الخليط على النار حتى يغلي. وبعد ذلك يوضع على نار هادئة لمدة 5 دقائق اضافية.

كيفية خسارة الوزن برجيم شوربة الدجاج



يقوم رجيم حساء الدجاج على تناول كوب او اكثر منه خلال وجبتي الغداء والعشاء لمدة 7 ايام. اما وجبة الفطور فيجب ان تحتوي على اطباق صحية.

فطور اليوم الاول

كوب لبن زبادي طبيعي قليل الدسم، نصف كوب من الفواكه المقطعة مع القليل من بذور القمح المسلوق.

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فطور اليوم الثاني

كوب من جبنة ريكوتا، نصف ملعقة طعام من السكر، رشة من القرفة، شريحتان من خبز القمح الكامل المحمص، 3 حبات تين مجفف.

فطور اليوم الثالث

نصف كوب من حبوب الفطور، نصف كوب من الحليب منزوع الدسم، نصف كوب من عصير الليمون المدعم بالكالسيوم.

فطور اليوم الرابع

نصف كوب من عصير الخوخ، قطعة صغيرة من خبز القمح الكامل، 30 غ من جبنة شيدار منزوعة الدسم.

فطور اليوم الخامس

نصف كوب من حبوب الفطور، نصف كوب من الحليب قليل الدسم.

النتيجة



لا يمكن تحديد عدد الكيلوغرامات التي يمكن خسارتها مع اتباع رجيم حساء الدجاج. لكن غالباً ما يتم فقدان الكثير من الوزن.

فوائد رجيم الدجاج



الى جانب حرق الدهون يمكن هذا الرجيم ان يزود الجسم بالكثير من المكونات والمغذيات الضرورية. كما ان تناول هذه الشورية يعزز الشعور بالشبع من دون استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

مضار الرجيم



• لا يعتبر رجيم حساء الدجاج متنوعاً رغم انه يحتوي على الكثير من المكونات الصحية. فهو لا يزود الجسم بكل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها.

• لا تنصح المرأة الحامل باتباع هذا الرجيم.

• لا تفرض هذه الحمية ممارسة التمارين الرياضية. وهذا يعتبر من الجوانب السلبية الواضحة لها.

• رغم انه يساعد على خسارة الوزن بسرعة لا يعتبر رجيم شوربة الدجاج مثالياً الى حد كبير. ولهذا لا ينصح بتطبيقه لأكثر من اسبوع واحد.