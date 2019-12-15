شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنقذ شخصًا مصابًا بارتجاج فى المخ وما هى أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن معظم إصابات الرأس ليست خطيرة، فإنها تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتجاج المخ، قد يختلف هذا من ارتجاج خفيف إلى شديد، لذلك من المهم أن تكون على دراية بعلامات وأعراض الارتجاج وكيف تنقذ شخصاً أصيب بالارتجاج فوراً، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Doctor".

ما هو ارتجاج المخ؟ الارتجاج هو اضطراب في وظيفة الخلايا العصبية في الدماغ نتيجة لضربة في الجمجمة، هذا يعني أن أجزاء من وظائف الدماغ "معلقة" مؤقتًا.

إنه شائع بعد ضربة في الرأس - ربما أثناء السقوط أو الإصابة الرياضية - وأقل نوع من إصابات الدماغ.





أعراض ارتجاج المختظهر علامات الارتجاج عادة بعد فترة وجيزة من إصابة في الرأس ولكن يمكن أن تحدث الأعراض المتأخرة ، لذلك إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من إصابة في الرأس، فابحث عن هذه الأعراض لبضعة أيام بعد الإصابة، يمكن أن تشمل علامات وأعراض الارتجاج ما يلي:

-فقدان الوعي.

-صداع الرأس.

-الشعور بالدوار.

-فقدان الذاكرة أو الارتباك.

-مشكلة فقدان التوازن.

-تقلبات مزاجية مفاجئة.

-الرغبة فى النوم وصعوبة الاستيقاظ.

-عدم وضوح الرؤية.

-قئ و غثيان.

إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو لم تكن متأكدًا مما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية. هل الارتجاج خطير؟ ارتجاج الرأس الخفيف ليس خطيرًا ولا يوجد علاج محدد، لكن الراحة وتجنب الجهد هو المطلوب عادة، يمكن أن تنشأ المضاعفات في الحالات الشديدة من إصابة الرأس.

الارتجاج شديد الخطورة يحدث مع عدة أيام من فقدان الوعي، أمر خطير قد يسبب خطر تورم الدماغ.

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يمكن أن تتسبب ضربة الرأس في حدوث تمزق في الأوعية الدموية أسفل الجمجمة ، وبالتالي يتسبب في تراكم متزايد للدم يؤدي إلى نزوح المخ، هذه الحالة تهدد الحياة إذا لم يتم تجفيف تراكم الدم عن طريق حفر ثقب في الجمجمة.

ماذا تفعل إذا كان شخص ما مصاباً بالارتجاج؟

إذا كان المريض يعاني فقط من أعراض خفيفة، فمن غير المحتمل أن يكون حالة خطيرة والراحة هي كل ما هو مطلوب، ومع ذلك، يجب الاتصال بالطبيب في الحالات التالية:

- إذا كان المريض فاقدًا للوعي، حتى لو تعافى.

- إذا أصبح المريض يشعر بالنعاس ويصعب التحدث معه.

- إذا ساءت حالة المريض بعد التحسن.

- إذا تقيأ المريض - رغم أن هذا أمر شائع عند الأطفال دون سن 12 عامًا.

- إذا كان المريض يعاني من نوبة صرع.

- في حالة فقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة للأحداث قبل الإصابة أو بعدها).

- إذا عانى من فقدان التوازن أو الضعف في الذراع أو الساق.

-السائل المتسرب من الأذنين أو الأنف.

-إذا كان المريض يعاني من جرح في وجهه أو رأسه.