طرق طبيعية فعالة لعلاج الحروق المنزلية بسرعة!

الأحد 15 ديسمبر 2019

دائما يحدث للسيدات حروق منزلية بسبب المكوى أو الزيت عند القلي أو لسع بسبب البوتجاز وذلك لأنشغالها بعدة أعمال في وقت واحد فتتعرض للحروق .



ويسبب الحرق ألم شديد جدا ولا تعرف السيدة كيف تتصرف فيه حتى يهدأ وأيضا أطفالنا يتعرضون للسع والحروق بسبب لعبهم فى الأشياء الساخنة .

فهنا طرق بسيطة وسريعة وتجعل الحرق يهدأ بسرعة عليكي أن تجربيها

أول شيء عند حدوث الحرق قومى بسكب ماء ساقع على الحرق سريعا فذلك يجعل الحرق يهدأ سريعا .

الخردل :-

ضعي قليل من الخردل على الجرح لمدة ربع ساعة ثم أشطفيه بالماء البارد سوف يهدأ الجرح سريعا .

بيكربونات الصودا :-

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فعالة جدا فى تهدأت الحروق أخلطي معلقة بيكربونات الصودا مع قليل من الماء وضعيها على الحرق ولفيها بكيس من البلاستيك سوف يهدأ الجرح بطريقة سحرية .

عسل النحل :-

فعال جدا فى التخلص من ألام الحرق ويخفي أثره أيضا كل ماعليكي هو دهنه على الحرق ثم لفه بشاش وأتركيه لمدة ساعات ثم يشطف بماء بارد وتكرر هذه العملية يوميا حتى يختفي أثر الجرح .

زلال البيض :-

يجعل الحرق يهدأ سريعا قومى بضرب زلال البيض وضعيه على الحرق سوف يهدأ تماما لأنه يحمل مادة الكولاجين التي تجعل الجرح يهدأ ويختفي سريعا .

البطاطس :-

ضعي شريحة من البطاطس على الحرق لمدة ربع ساعة وسوف يهدأ سريعا .