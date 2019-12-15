سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019

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العين الإخباريةالأحد 2019/12/15 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
استقرار سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنوك المصرية الحكومية، لكنه سجل ارتفاعات في بعض البنوك الخاصة، بينما استقر متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
وهيمن سعر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع على العملة الخضراء في 7 بنوك، في حين قام بنكان برفع الدولار قرشين إلى مستوى 16.21 جنيه.
وكان الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 13 قرشا كاملة ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع في نهاية الشهر مقارنة بسعر 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع في بداية أكتوبر/تشرين الأول.
ثم واصل سعر الدولار موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 4 قروش أخرى.
أعلى سعر للدولار في مصر
وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنكي الأهلي الكويتي وإيران عند 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.
وباع مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بسعر أقل قرشين عند 16.11 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
وسجلت شاشات البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، أقل سعر للدولار عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية.
السعر المهيمن للدولار في مصر
وهيمن سعر 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع على الدولار في 7 بنوك هي كريدي أجريكول والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية والبركة وعودة وقناة السويس والمصري الخليجي.
5 أسعار مختلفة للدولار
وسجل الدولار سعرا خامسا مختلفا لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 16.08 للشراء و16.18 للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنوك العربي الأفريقي وبلوم والإسكندرية.
وبهذا تصبح هناك 5 أسعار مختلفة للدولار في مصر، ويتراوح الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 4 قروش في الشراء والبيع.
أسعار اليورو والإسترليني
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.85جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.15 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.73 جنيه للشراء مقابل 53.35 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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