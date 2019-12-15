شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع ضغط الدم الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في معظم حالات ارتفاع ضغط الدم لا يوجد سبب معروف لذلك، ولكن هناك حالات تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم الثانوي، ومعظم الحالات التي تسبب ذلك تنطوي على الإفراط في الإنتاج لأحد الهرمونات في الجسم.

ووفقا لموقع " Harvard health" بعض المشاكل الطبية التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم الثانوي تشمل..

مرض الكلى

يمكن أن يرتبط ارتفاع ضغط الدم الثانوي بالكلى التالفة أو بتضييق غير طبيعي لواحد أو كلا الشرايين الكلوية، الشرايين الكلوية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تجلب الدم إلى كل كلية عندما يتم تقليل إمدادات دم الكلى عن طريق تضييق (وتسمى تضيق الشريان الكلوي) ، تنتج الكلى مستويات عالية من هرمون يسمى رينين، تؤدي المستويات العالية من الرينين إلى إنتاج مواد أخرى في الجسم ترفع ضغط الدم ، وخاصة جزيء يسمى أنجيوتنسين 2.

مرض الغدة الكظرية

توجد الغدد الكظرية فوق الكلى وتنتج العديد من الهرمونات التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.في بعض الأحيان ، تقوم إحدى أو كلتا الغدد الكظرية بإفراز واحد من هذه الهرمونات.

ثلاثة أنواع مختلفة من حالات الغدة الكظرية تسبب ارتفاع ضغط الدم:

ورم القواتم

ورم في الغدة الكظرية يؤدي إلى إفراط في هرمونات الإيبينيفرين (الأدرينالين) والنورادرينالين

فرط ألدوستيرونية (وتسمى أيضًا متلازمة كون) يمكن أن تؤدي كلتا الغدد الكظرية إلى إفراز هرمون الألدوستيرون الذي يحتفظ بالملح أو يمكن أن ينشأ في ورم غدة حميد.

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فرط كورتيزوليزم (وتسمى أيضا متلازمة كوشينغ)، يمكن أن تؤدي كلتا الغدد الكظرية إلى إفراز هرمون الكورتيزول أو قد تنشأ في ورم حميد أو خبيث.

فرط نشاط الغدد جارات الدرق

يتكون الهرمون المسمى باراثورمون من أربع غدد صغيرة في الرقبة تسمى الغدد الدرقية، إذا كانت الغدد تنتج الكثير من الهرمونات ، فإن مستويات الكالسيوم في الدم تزداد، الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

تشمل الأسباب النادرة الأخرى لارتفاع ضغط الدم الثانوي ما يلي:

ضخامة الاطراف نتيجة لوجود ورم في الغدة النخامية ينتج عنه الكثير من هرمون النمو.

تشنج الشريان الأورطي ، وهو تشوه في الأوعية الدموية الرئيسية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الجسم.

قد يكون ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية للدواء ، مثل وسائل منع الحمل الهرمونية والعوامل المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

الأعراض

التعريف التقليدي لارتفاع ضغط الدم هو ضغط الدم الانقباضي (أعلى رقمين في ضغط الدم) يبلغ 140 ملم من الزئبق (ملم زئبق) أو أعلى ، وضغط الدم الانبساطي (رقم ضغط الدم السفلي) 90 ملم زئبق أو أعلى، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الثانوي غالباً ما يكون لديهم ضغط دم يكون من الصعب التحكم فيه باستخدام دواء واحد أو اثنين أيضا ، يمكن أن يكون هناك أعراض أخرى تتعلق بالمرض الطبي الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

على سبيل المثال ، يمكن أن يسبب ورم في الغدة الكظرية يسمى ورم القواتم البلعومي التعرق والخفقان والقلق الشديد وفقدان الوزن، في متلازمة كوشينغ ، قد يكون هناك زيادة في الوزن ، وضعف ، نمو غير طبيعي لشعر الجسم وفقدان الحيض لدى النساء ، وظهور "علامات تمدد" أرجوانية على البطن (السرة البطنية).

فرط نشاط الدرق مع ارتفاع مستويات الكالسيوم يمكن أن يسبب التعب الشديد وزيادة التبول والإمساك وحصى الكلى.