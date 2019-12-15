ما هو كيس الشعر وما هي أعراضه.. تعرف عليها!

الأحد 15 ديسمبر 2019

كيس الشعر أو ما يسمى بالناسور العصعصي أو الناسور الشعري (Pilonidal cyst)، هو قناة أو كيس من الشعر المتساقط وفي الغالب يكون مكانه أسفل الظهر ويصيب الرجال أكثر من النساء في سن مابين العشرينات والثلاثينات من العمر، ينتج عنه إفرازات دمويّة وألآم حادّة.



ويظهر كيس الشعر فجأة محدثاً تورم في أسفل الظهر، ينتشر كيس الشعر بشكل كبير لدى الأشخاص كثيرو الشعر في جسمهم في أسفل الظهر، والأشخاص الذين عنهم نشاط زائد في الغدّة الدرقيّة عند الجلوس لمدّة طويلة.

أعراض كيس الشعر

- من أعراضه الإحمرار والتورم والألم في منطقة أسفل الظهر خاصة بين الآليتين.

- يظهر في البداية على شكل فتحات صغيرة في أسفل الظهر حيث يتجمع الشعر بها عند تساقطه من الجسم بحيث يكون ملوّث.

- يحدث التهاب في المنطقة بسبب الشعر الملوّث في هذه الفتحات شبيه بالكيس وعند إحتكاكة بأي شيء يحدث ألم شديد.

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- من هذه الفتحات يخرج إفرازات خراجيّة قد تكون دماً أو قيحاً.

أسباب كيس الشعر من حيث الأسباب توجد نظريات مختلفة في هذا المجال لعدم معرفة السبب الرئيسي لظهور كيس الشعر، ومن هذه النظريات النظريّة المضمحلّة والتي تقول بأن كيس الشعر عيب خلقي، والنظريّة الأخرى وهي التي تقول بأنه ينتج عن تجمع الشعر، حيث إن هذا الشعر لا يظهر فقط أسفل الظهر فقد يكون بين الأصابع وتحت الإبط والسرة، حيث إنه عندما يجلس الإنسان يكون الثقل على الأرداف وسقوط الشعر بسبب إحتكاكه بالملابس يسقط بين الأرداف، هنا يد خل الشعر في الغدد العرقيّة في المنطقة حيث تكون بنشاط زائد لدى الرجال خلال ذلك، فعند دخول الشعر يبدأ يتكون كيس الشعر، ومن الأسباب أيضاً الكسل والخمول وكثيرو الشعر والسمنّة والتعرق الشديد والأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة بالإضافة الى قلّة الإهتمام بالنظافة وإستخدام مناديل الورق للتنشيف بدون إستخدام الماء.

علاج كيس الشعر

- من خلال قيام المريض بإزالة الشعيرات من فتحات الغدد العرقيّة.

- إستخدام المضادات الحيويّة بإستشارة طبيب في حال وجود التهاب في الغدد العرقيّة.

- زيادة الإهتمام بالنظافة مثل الإستحمام أكثر من مرّة خلال اليوم والقيام بحلق الشعر ومحاولة الإبتعاد عن الجلوس لفترات طويلة.

- في حال تطور المرض فيجب التخل الجراحي لإزالة الكيس الشعري بشكل نهائي.