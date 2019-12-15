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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. زلزال عنيف يضرب الفلبين والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوياً وقع قرب مدينة دافاو في جنوب الفلبين، اليوم الأحد، وأسفر عن إصابات وألحق أضرارا بمبانٍ، وذلك في أحدث هزة أرضية بالمنطقة في الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 6.8 درجة ضرب الفلبين، ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومتراً جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من 6.9 درجة.
وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.
وأفاد مصدر من الهيئة بأن مركز الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان.
وذكر معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل أنه من المتوقع أن تكون هناك أضرار مادية وأن تقع هزات تابعة.
وتم تسجيل وقوع هزتين تابعتين قويتين سجلتا خمس درجات و5.7 درجة شمال مدينة جنرال سانتوس بعد الزلزال.
وذكر راديو "دي.زد.إم.إم" أن التيار الكهربائي انقطع عن جنرال سانتوس وتم إجلاء المرضى من مستشفى محلي.
وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.
وهزت 4 زلازل قوية مينداناو في أكتوبر ونوفمبر، وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.
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