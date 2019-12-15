ماذا يحدث عند شرب الماء مع العسل؟

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الأحد 15 ديسمبر 2019 لتحضير هذا الشراب السحريّ، ضعوا ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ واشربوه قبل تناول الفطور لتتمتّعوا بالفوائد التالية:

لتعزيز مناعة الجسم فالعسل يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات، الأنزيمات والمعادن التي تقتل البكتيريا. لتحرير الجسم من السموم أضيفي القليل من عصير الحامض إلى الماء والعسل لتعزيز فعالية هذا الشراب. لتنظيف البشرة من خلال المواد المضادة للأكسدة الموجودة في العسل والتي تنقّي البشرة وتغذّيها. Advertisements للشعور بالشبع من خلال العسل الذي يحتوي على نسبة سكريات طبيعيّة لا تزيد من الوزن. لعلاج إلتهاب الحلق كما يشكّل هذا الشراب علاجاً طبيعياً لالتهابات الجهاز التنفسيّ في الشتاء. للوقاية من أمراض القلب لاحتواء العسل على مركّبات الفلافونيد ومواد مضادة للأكسدة. للتخفيف من آلام الطمث بحسب ما أفاد اختصاصيين جرّبوا هذه الطريقة لعلاج النساء من الأوجاع في هذه الفترة.

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