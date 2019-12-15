استعمالات غريبة ومفيدة للقهوة.. ما هي؟

الأحد 15 ديسمبر 2019

معظمنا يعتمد على القهوة في الصباح وفي الجلسات الممتعة، ليس ذلك فقط بل أننا لا نعرف إستيقاظاً منعشاً من دونها؛ فهي لا تخلو من أيّ منزل، ولكن لها فوائد كثيرة وإستعمالات غريبة تجهلينها، إكتشف أبرزها:



1- إزالة روائح الثلاجة المزعجة: إذا كنت تشتكين من رائحة بقايا الطعام التي تفوح من برادك حتّى بعد تنظيفه، اسكبي في وعاء مفتوح بعض حبوب البن المطحونة واتركيها في البراد لمدّة يومين لتلاحظي أنّ الرائحة إختفت كلياً.

2- إزالة السيلوليت: فمعظم كريمات إزالة السيلوليت تحتوي كمكوّن أساسي على الكافيين، لذا حضّري مستحضراً فعالاً وطبيعياً بنفسك من خلال مزج ملعقتين من القهوة مع المقدار نفسه من زيت جوز الهند وتطبيقه على بشرتك لدقائق ثمّ غسله.

3- الحصول على شعر لامع: لا تتردّدي في تطبيق شراب القهوة البارد على شعرك لمدةّ 20 دقيقة ثمّ غسله وستلحظين لمعانه ونعومته بعد أسبوع من الإستعمال اليومي.

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4- تقشير البشرة: فائدة جمالية أخرى للقهوة، حيث بإمكانك تحضير خلطة طبيعيّة من البن المطحون وزيت الزيتون لإزالة الجلد الميت وشدّ البشرة.

5- إبعاد النمل: قومي برشّ القليل من القهوة المطحونة في المناطق التي تلحظين فيها أي ظهور للنمل وستلحظين اختفاء أي أثر له.

6- اخفاء الخدوش في خشب الأثاث: شكّلي معجوناً من القهوة المطحونة والقليل من الماء الساخن وقومي بفركه على خدوش الأثاث حتّى تختفي تدريجياً.

7- التسوق لشراء العطور: إذا شعرت أنّ الروائح تتمازج وأنّ حاسّة الشم تضعف لديك بعد تجربة عدد لا بأس به من العطور خلال التسوّق، إحتفظي داخل حقيبتك ببعض حبوب البنّ وتنشّقيها بين الحين والآخر لتعود إليك قدرة تمييز الروائح بسرعة قياسيّة.