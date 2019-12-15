شكرا لقرائتكم خبر عن من الألم للقبول.. كيف يتعافى القلب بعد انتهاء علاقة عاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات والأبحاث أن انتهاء العلاقات العاطفية مع شريك حياتك قد يسبب الألم البدني، وليس فقط الصدمة العاطفية، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الأشخاص الذين شاهدوا صورة لشريك حياتهم السابق كان لديهم نشاط مشابه فى الدماغ لأشخاص تعرضوا لحروق بدنية فى الذراع، وفى هذا التقرير نقدم مراحل للتعافى بعد انتهاء علاقة عاطفية وتأثير الأمر على صحتنا.

ووفقاً لموقع "Net doctor" فإن Heartbreak هى حالة صدمة نفسية بعد انتهاء علاقة عاطفية، وهو شيء يمر به الكثير منا في مرحلة ما من حياتنا.

الدكتورة ناتاشا بيلياني ، استشارية الطب النفسي ولوسي بيرسفورد ، أخصائية العلاج النفسي يقدمان الخطوات الست الرئيسية للتعافى:

قالت بيريسفورد: "سواء أكنت الشخص الذي أنهى العلاقة أم لا ، يكون لهذا الحدث عادة تأثير نفسي وجسدي في بعض الأحيان".

وأضافت "يُعتقد أن المراحل المختلفة لكسر القلب تشبه تلك الموجودة في الحزن بعد المصيبة."

وقالت الدكتور بيلياني: "لا يعتبر Heartbreak تشخيصًا طبيًا في الواقع ، ولكنه يشير إلى رد الفعل العاطفي الشديد والجسدي الذي يشعر به الإنسان في كثير من الأحيان بعد الخسارة ، مصحوبًا بشوق عميق لأي شيء قد" ضاع ".

"الخسارة" قد تكون بسبب مصيبة ما أو فقدان العلاقة مثل الطلاق أو الانفصال، أو حتى الإحباط بعد عدم القدرة على تحقيق شيء قد تطمح إليه وتعمل بجد من أجله. مراحل يمر بها الشخص بعد انتهاء العلاقة مراحل يمر بها الشخص بعد انتهاء العلاقة هناك 6 مراحل رئيسية يمر بهم الشخص قبل التعافى. Advertisements 1- الألم 1- الألم بعد اختفاء الصدمة، قد يكون لديك ألم فعلي حول القلب. 2- الغضب 2- الغضب هذا هو المكان الذي يتحول فيه الألم إلى الخارج ويمكنك أن تجد نفسك غاضبًا من الجميع وكل شيء: أحبائك وأصدقائك والعالم. 3- الاكتئاب 3- الاكتئاب الانسحاب من العالم لفترة من الوقت جزءًا مهمًا من عملية الشفاء، يتعلق الأمر بالتخلص من جروحك ، أحيانًا بدعم من أحد المقربين أو مستشار نفسى ، وإعداد نفسك للمرحلة التالية - على الرغم من أنك قد تشعر في ذلك الوقت أنه لن تكون هناك مرحلة تالية، هذا الحزن يمكن أن يكون طويلاً ، لكن لا تسمح له أن يطول أكثر من اللازم. 4- التجديد 4- التجديد هذا هو المكان الذي تبدأ فيه بخطوات مبدئية للعودة إلى العالم الخارجي ، ويقل الحزن وتبدأ في الشعور بعدم اهتمامك بعلاقتك السابقة. 5- إعادة البناء 5- إعادة البناء تكتشف هذه المرحلة أنك تكتسب القوة اللازمة للقيام بالمهام التي قمت بها في السابق أو الاهتمام بالمسائل العملية التي ربما قام بها شريكك، قد تبدأ أيضًا في التواصل الاجتماعي بلطف ، مع أشخاص يريدون الأفضل لك. هذا هو الوقت المناسب لبدء معالجة العلاقة ، وربما الاعتراف بالخطأ ، أو ما قد فاتك . 6. القبول 6. القبول هذا هو المكان الذي أصبح الانهيار جزءًا من تاريخك ولكنه شيء يمكنك قبوله. في الواقع ، ربما تتجه نحو الاعتقاد بأنه كان أفضل شيء حدث بسبب ما أنت عليه الآن. يمكنك التفكير في العثور على شخص جديد. أبحاث حول تأثير انتهاء العلاقة العاطفية على صحتنا تشير الدراسات إلى أن عقلك يسجل ويعالج الألم العاطفي للتعرض لكسر القلب بنفس الطريقة التي يعمل بها الألم البدني. أبحاث حول تأثير انتهاء العلاقة العاطفية على صحتنا تشير الدراسات إلى أن عقلك يسجل ويعالج الألم العاطفي للتعرض لكسر القلب بنفس الطريقة التي يعمل بها الألم البدني.

وتلعب الهرمونات لدينا أيضا دور كبير، عندما نكون في حالة حب، يكون لدينا مستويات مرتفعة من الدوبامين والأوكسيتوسين - كلاهما يجعلنا نشعر بالراحة.

عندما يحدث فقدان لهذه الحالة ، لا نعاني فقط من أعراض الانسحاب ، ولكن يتم استبدال هذه المواد الكيميائية بهرمونات هرمون الكورتيزول أو التوتر .