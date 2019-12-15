رجيم العصائر سهل لكنه فعال!

الأحد 15 ديسمبر 2019

إذا كنت تريدين خسارة الوزن والتخلّص من سموم الجسم لقامة رشيقة وبشرة مشرقة خالية من التعب والعيوب، كلّ ما عليك فعله هو إعتماد طريقة رجيم العصائر المعروفة بـJuicing Detox، الشهير بقدراته المذهلة في وقت زمني قصير لا يتجاوز الـ3 أيّام.



إلتزمي النظام الغذائي التالي بحذافيره:

- إبدئي يومك بعصر نصف حبّة ليمون ومزجها مع ثلث ليتر من الماء الدافئ، وذلك لتنظيف السموم وتعزيز عمليّة حرق الدهون.

- إشربي يوميّاً بحدود 4 وجبات، بإعتبار أنّ كلّ وجبة تتألّف من كوبين من العصير.

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- ترتكز هذه الحمية على عدم تناول أي نوع جامد من الأطعمة مهما كانت السعرات الحراريّة منخفضة في تركيبته.

- تستطيعين مزج مختلف الخضار والفواكه في العصائر التي تحضّرينها، وذلك بعيداً من الحليب أو أي نوع من المشتقات الحيوانيّة، فهذه حمية نباتية فقط. للنتيجة الأفضل، إبتعدي عن الفواكه والخضار النشوية كما الدسمة مثل الأفوكادو والتين.

- قومي بشرب نصف ليتر من الماء على الأقلّ، وذلك بعد كلّ وجبة عصير.

- من الطبيعي تماماً أن تشعري بالصداع أو الرغبة القويّة بأنواع معيّنة من الأطعمة، فإن شعرتِ بجوع كبير، حاربيه من خلال تحضير كوب إضافي من العصير.

- في حال التزمت تماماً بهذا النظام الغذائي مع القليل من تمارين الكارديو اليوميّة، من المفترض أن تخسري حتّى كيلوغرامين في 3 أيّام فقط.