شكرا لقرائتكم خبر عن في 60 ثانية.. افقد وزنك بهذا المشروب السحري! والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 يعاني بعض الأشخاص من مشاكل عديدة تسبب السمنة وزيادة في الوزن بشكل لافت، وللتخلص من هذه المشكلة عرضت مجلة "دونازين" وصفة جديدة قادرة على إفراغ المعدة بظرف 60 ثانية، وقادرة أيضاً على تسريع عملية الهضم والتنحيف بخاصة في محيط البطن والأوراك.

المكونات: 2 ليتر من الماء، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج، حبة خيار مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة، حبة ليمون مقطع إلى شرائح رقيقة، 12 ورقة نعناع. تعليمات عليك التنبه لها: Advertisements - عدم تقشير الليمون. - خلط جميع المكونات في وعاء كبير. - شرب الخليط على دفعات خلال المساء، على ان يترك في الثلاجة. - شرب كوبين من الماء في اليوم التالي على الريق.

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