شكرا لقرائتكم خبر عن حيل بسيطة لكنها مضمونة للتخلص من الشخير.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019

لا شك أن الشخير من أكثر المشاكل المزعجة أثناء النوم، فتعالي أصوات الشخير قد يسرق النوم من عيون الشريك الآخر ويسبب له القلق، بل وحتى إن أصوات الشخير قد تزعج صاحبها وتؤثر على عمق نومه أيضا.



وهنا يحذر خبراء الصحة بعدم الاستهانة بهذه المشكلة. فوفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن الكثير من الدراسات أظهرت أن الشخير يرفع مخاطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، وخاصة عندما تعود مشكلة الشخير لأسباب مرضية كمرض اختناق النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من مشكلة الشخير بضرورة استشارة الطبيب.

أما الحالات التي تكون فيها مشكلة الشخير غير مرضية فمن الممكن التخلص من هذه المشكلة بهذه الحيل البسيطة التي استعرضتها بعض المواقع الألمانية المعنية بالشوؤن الصحية.

النوم على أحد الجانبين

تغيير وضعية النوم، هي واحدة من أسهل الطرق التي تساعد على وقف الشخير. ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن أفضل وضعية للنوم تساعد على التخلص من الشخير، هي النوم على أحد الجانبين. ويعد أسلوب "كرة التنس" أفضل وسيلة للمحافظة على النوم بشكل جانبي. وتعتمد هذه الطريقة على حياكة كرة التنس على ظهرية ملابس النوم، ما يمنع النائم من النوم على ظهره. فوضعية النوم على الظهر، غالبا ما تسبب مشكلة الشخير.

تحديد مسببات الحساسية

مشكلة أخرى قد تزيد من مشكلة الشخير وهي انتشار بعض المواد المسببة للحساسية في المنزل وخاصة في غرفة النوم مثل وسادة النوم. كما ينصح خبراء الصحة بمراعاة تنظيف الغبار بشكل منتظم ومن يهوى تربية القطط والكلاب في منزله، فعليه منعهم من دخول غرفة النوم.

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تنظيف الأنف جيدا قبل النوم

غالبا ما يكون الشخير من بين الآثار الجانبية لنزلات البرد والانفلونزا، إذ يسبب انسدادا في الأنف والمجاري التنفسية. لذلك ينصح خبراء الصحة بالاستحمام بالماء الساخن قبل النوم واستخدام غسول المياه المالحة لتنظيف الأنف.

إبقاء الحلق رطبا

من المعروف أن الإكثار من شرب الماء مفيد للصحة، بل وحتى إنه يساعد على التخلص من الشخير. فجفاف الحلق والفم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الشخير، لذا ينصح بشرب كمية كافية من الماء لمن يرغب بالتخلص من مشكلة الشخير حسبما ورد في موقع "غيزوندهايت تيبس".

الامتناع عن التدخين

يزيد التدخين من مشكلة الشخير ومشكلة انقطاع التنفس الليلي، إذ يسبب التهاب المجاري التنفسية والبلعوم. فمن يرغب بالتخلص من الشخير عليه الإقلاع عن التدخين، فهذه العادة السيئة تسبب الشخير وكثيرا من الأمراض الخطيرة.

استخدام الأعشاب الطبيعة

من يعاني من الشخير دون وجود أي مبرر لذلك، فيمكنه استخدام الأعشاب الطبيعة، فهي قادرة على وقف الشخير وعلاج أسبابه عندما تكون متعلقة بانسداد المجاري التنفسية بحسب موقع "غيزوندهايت هويته". علما أن الزنجبيل وعشبة إيشنسا والحلبة من أفضل الأعشاب لوقف الشخير .

وفي النهاية يحذر خبراء الصحة من الاستهانة بالشخير، إذ قد يتحول إلى مشكلة حقيقة تجعل من يشخر يعاني دوما من النعاس والتعب واضطراب في التركيز، وإتباع هذه النصائح ربما يجعل مشكلة الشخير من الماضي!