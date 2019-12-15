المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.. خطط واسعة للقضاء على شلل الأطفال

أكد المتحدثون في المؤتمر الإسلامي لوزراء صحة دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بالعاصمة أبوظبي، سعيهم لتحقيق طموحات الدول الأعضاء بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمصال، فضلا عن وضع خطط واسعة للقضاء على شلل الأطفال.

ويشارك في فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر الذي يستمر حتى 17 ديسمبر/كانون الأول وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلو منظمات دولية، وينعقد في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.



شدد الدكتور محمد بن يحيى صعيدي، ممثل دولة السعودية، على اهتمام المملكة الكبير بالقطاع الصحي في "رؤية 2030"، مشيرا إلى أن الدورة السادسة من المؤتمر والتي عُقدت في الرياض، ناقشت قضايا تتعلق بالقطاع الصحي في العالم الإسلامي.

وقال صعيدي إن هناك شراكات عالمية في الدورة الحالية من المؤتمر تهدف إلى مناقشة القضايا الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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يتضمن المؤتمر، الذي يُعقد تحت عنوان "جودة الحياة"، تقديم عرض حول "وضع الصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي" بناء على النتائج الرئيسية لتقرير الصحة للمنظمة في 2019، وهو بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

وتحدث السفير إسكار موسينوف، أمين عام مساعد العلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، عن السعي المتواصل لتحقيق طموحات الدول الأعضاء بتوفير الاكتفاء الذاتي في مجال الأمصال، قائلا: "نطمح لتوفير الأمصال لشعوبنا بأسعار معقولة في إطار استراتيجيتنا الصحية".



وأضاف: "لدينا خطط واسعة للقضاء على شلل الأطفال في العالم الإسلامي"، معتبرا أن اجتماع المسؤولين والوزراء في إطار هذا المؤتمر السنوي فرصة لمزيد من المداولات حول القطاع الصحي وتطويره.

تشهد جلسات المؤتمر جلسة نقاشية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة تدار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويشارك رؤساء الوفود الأعضاء بالمنظمة بمداخلات لتوضيح برنامج عملهم والنتائج التي توصلت إليها دولهم لتحقيق الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، كما يتطرق رؤساء الوفود إلى موضوعات صحية متنوعة على الأصعدة المحلية والعالمية.



