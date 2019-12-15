إنفوجراف.. أبرز المشاركين بالمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، الدورة السابعة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت عنوان "جودة الحياة".

ويستمر المؤتمر حتى الـ17 من شهر ديسمبر الجاري بحضور وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلي منظمات دولية؛ إذ يأتي انعقاده في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.



الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المشاركين في المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي.



