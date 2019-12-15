إنفوجراف.. تقارير المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، الدورة السابعة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت عنوان "جودة الحياة".

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مناقشة عدة تقارير مرحلية حول إنشاء مركز التميز لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الإحيائية بإندونيسيا، ونشاطات الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال، وتشغيل الهيئة الطبية لمنظمة التعاون الإسلامي والبوابة الصحية، واجتماع رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

الإنفوجراف التالي يتناول تقارير المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة‎ بأبوظبي..



